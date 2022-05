Manchester City, rinnovo Guardiola: l’arrivo di Haaland può sbloccarlo

Il possibile arrivo di Haaland al Manchester City potrebbe sbloccare anche il rinnovo di contratto di Pep Guardiola

L’arrivo al Manchester City di Erling Haaland sembra sempre più vicino. Ormai mancherebbe pochissimo per l’accordo totale per portare il bomber in Inghilterra. Un acquisto che permetterebbe ai Citizens di restare più tranquilli sulla questione Guardiola.

Come riportato da Sun, infatti, con l’arrivo di Haaland si sbloccherebbe anche il rinnovo di contratto dell’allenatore spagnolo attualmente in scadenza nel 2023. Il manager potrebbe così prolungare fino al 2025.