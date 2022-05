Manchester City: Sterling verso l’addio in estate, l’Arsenal ci prova

L’Arsenal si muove per anticipare la concorrenza e strappare al Manchester City Sterling: il calciatore andrà in scadenza nel 2023

L’Arsenal si muove per Sterling. Secondo quanto riporta il Telegraph, i Gunners stanno pensando all’esterno inglese del Manchester City per la prossima stagione.

Il giocatore andrà in scadenza nel 2023 e il Manchester City è pronto a cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno.