Manchester United, anche Rangnick guadagna dall’affare Haaland

Ralf Rangnick, neo allenatore del Manchester United, può guadagnare qualcosa dall’affare Haaland: le ultime notizie

Come riferito dalla BILD, il Manchester United preme per portare Erling Haaland ad Old Trafford. Il norvegese è l’obiettivo numero uno per l’attacco e, così, i Red Devils sono pronti a giocarsi la carta Ralf Rangnick.

Il neo tecnico è colui che ha portato Haaland al Salisburgo e potrebbe convincerlo nuovamente a lavorare insieme. Ma c’è di più: in caso di successo della trattativa, infatti, l’allenatore guadagnerebbe un bonus di 10 milioni di euro.