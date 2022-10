Garlando: «Io sto con Antony»

Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere sul caso della settimana che riguarda Antony del Manchester United

Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport ha espresso un parere sul caso della settimana in casa Manchester United riguardante il brasiliano Antony, reo di avere sfoggiato in Europa League la sua skill preferita: doppio giro su se stesso con la palla incollata al piede. «Ten Hag,

l’allenatore, lo ha sostituito per punizione. Commenti spaccati. Un pagliaccio, finta inutile, ha offeso gli avversari… Io sto con Antony. Non ha offeso nessuno, ha fatto divertire tanti. Il calcio è divertimento». Come direbbe Ibra: «Puoi togliere un calciatore dal Brasile, ma non il Brasile dal calciatore». Finta inutile? Come vivremmo se riducessimo la nostra vita alle cose essenziali? Col volto truce di Ten Hag.