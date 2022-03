Manchester United, assalto a Osimhen: la risposta del Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Manchester United ha messo nel mirino Victor Osimhen per l’attacco. La risposta degli azzurri ai sondaggi dei Red Devils

Come riferito dal Daily Star, Ralf Rangnick avrebbe fatto il nome di Victor Osimhen per rinforzare l’attacco del suo Manchester United in caso di partenza di Cristiano Ronaldo in estate.

Sondaggi, quelli dei Red Devils, che non sono però andati a buon fine. Il Napoli, per cedere il proprio attaccante, vorrebbe infatti incassare almeno 100 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dagli inglesi.