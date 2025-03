Manchester United, in estate una nuova – ennesima – rivoluzione: almeno in 10 con la valigia! Ecco i nomi

Manchester United, nuova – ennesima – rivoluzione estiva in vista: Amorim e Ratcliffe tagliano via la rosa: almeno in 10 pronti a dire addio

Il Manchester United si prepara a una nuova rivoluzione estiva, con l’intenzione di cedere circa 10 giocatori per fare spazio agli acquisti richiesti dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Dopo che il club ha tentato di ricostruire la squadra lo scorso anno con Erik ten Hag, senza però ottenere i risultati sperati, il tecnico olandese è stato licenziato e sostituito da quello dello Sporting. Ora, secondo il Manchester Evening News, Sir Jim Ratcliffe e INEOS stanno preparando una nuova operazione di mercato per permettere ad Amorim di rinforzare la rosa con giocatori a sua scelta, liberando risorse attraverso le cessioni.

Tra i giocatori potenzialmente in uscita ci sono nomi importanti come Jonny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Casemiro e Altay Bayindir. Inoltre, si sta valutando se includere anche giovani come Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee tra quelli da cedere. Per attrarre i nuovi acquisti, Amorim dovrà prima migliorare le prestazioni in campo e garantire una partecipazione alle competizioni europee per la prossima stagione, che sia tramite un piazzamento più alto in Premier League o vincendo l’Europa League.