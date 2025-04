Calciomercato Manchester United, si punta Liam Delap. Pronti 30 milioni per l’attaccante dell’Ipsiwch

Come riportato da Fichajes, il Manchester United ha aumentando il forcing per Liam Delap, attaccante dell’Ipswich Town.

I Red Devils cercheranno di sfruttare anche la retrocessione in Championship del club in cui milita attualmente l’attaccante, che di fatto ha attivato la clausola di 30 milioni di sterline presente nel contratto del calciatore, per puntare sul giocatore nel prossimo calciomercato.

L’attaccante 22enne ha avuto un impatto eccezionale in Premier League, la sua capacità di segnare gol e contribuire al gioco offensivo dell’Ipswich non è passata inosservata al Manchester e non solo, con anche la Juventus alla finestra per un possibile colpo in attacco.