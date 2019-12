Manchester United: è arrivato il momento di Fred?

Ci si aspettava molto da Fred, soprattutto dopo grandi stagioni allo Shakhtar. Invece, l’impatto del brasiliano a Manchester è stato deludente. Tuttavia, Fred ha fatto la differenza contro il Tottenham: oltre alla pulizia nel possesso, ha dato ordine difensivo alla mediana Red Devils, con gli Spurs che hanno faticato nel rendersi pericolosi.

Fred for Man Utd vs. Spurs:

• Most touches (86)

• Most passes completed (49)

• Most passes in the opp. half (39)

• Most recoveries (11)

• Most crosses (3)

• =Most interceptions (3)

• =Most fouls won (2)

The display Old Trafford has been waiting for. 👏 pic.twitter.com/7F7b6NiBrX

— Squawka Football (@Squawka) December 4, 2019