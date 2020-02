Manchester United: Maguire trascina i suoi contro il Chelsea

Harry Maguire è stato il migliore in campo in Chelsea-Manchester United. Ha dato grande solidità difensiva alla squadra

Il Manchester United ha ottenuto un successo fondamentale a Stamford Bridge per la lotta Champions. Come è successo già tante volte nel corso della stagione, i Red Devils ottengono più facilmente risultato contro le squadre avanti in classifica. E’ una conseguenza dello stile di gioco di Solskjaer, che tiene un baricentro basso e attacca soprattutto in ripartenza.

Harry Maguire è stato il migliore in campo del Manchester United, ha reso iper solida la fase difensiva dei Red Devils. Per il difensore inglese, 4 intercetti, un tackle e ben 9 spazzate.