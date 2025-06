Manchester United, Onana decisivo per convincere Mbeumo: segno di permanenza coi Red Devils

Manchester United, i Red Devils si affidano ad Onana per convincere il compagno di nazionale Mbeumo: segnale della sua permanenza?

Il Manchester United continua a muoversi sul mercato e, dopo l’ingaggio di Matheus Cunha, punta a rafforzare il reparto offensivo con Bryan Mbeumo del Brentford. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, il portiere dei Red Devils André Onana avrebbe avuto un ruolo attivo nel cercare di convincere il compagno di nazionale camerunense a trasferirsi a Old Trafford, nonostante l’interesse del Tottenham. L’episodio rientra in una strategia ben collaudata dal club inglese, che spesso sfrutta i ritiri delle nazionali per avvicinare i possibili obiettivi di mercato. La relazione tra Onana e Mbeumo, cementata in nazionale, potrebbe quindi rivelarsi un fattore decisivo per il buon esito dell’operazione.

Intanto, nonostante alcune voci su una sua possibile partenza, l’ex Inter sembra destinato a restare a Manchester, anche se le sue dichiarazioni restano caute: «Andrò via? Non lo so, vedremo!». Nel caso in cui Mbeumo non dovesse accettare l’offerta, lo United ha comunque già individuato delle alternative, tra cui Antoine Semenyo del Bournemouth ed Eberechi Eze del Crystal Palace. Dopo una stagione 2025-26 deludente, l’allenatore Amorim è determinato a rinforzare la rosa in vista della prossima annata. Il primo appuntamento sarà il match amichevole contro il Leeds, previsto in Svezia nel mese di luglio, che segnerà l’inizio di una pre-season cruciale per testare i nuovi innesti e il progetto tecnico.