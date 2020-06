Manchester United, Morgan: «Sanchez? Spero torni da lustrascarpe»

L’ex giocatore del Manchester United Morgan scarica Alexis Sanchez: parole pesanti sull’attaccante cileno in forza all’Inter

Intervistato da Red News, Willie Morgan, ex centrocampista scozzese del Manchester United, ha aspramente criticato Alexis Sanchez. Ecco le sue dichiarazioni.

«Hanno pagato la metà del suo stipendio perché qualche club lo acquistasse. È una cosa folle! pero che torni come lustrascarpe, non ci serve. Il posto migliore per lui è dove si trova, non lo rivoglio indietro. Abbiamo già abbastanza problemi di cui preoccuparci».