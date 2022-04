Manchester United, mossa per Rudiger: contatto con gli agenti

Manchester United, i Red Devils si muovono per mettere sotto contratto Antonio Rudiger: la mossa per anticipare la concorrenza

Antonio Rudiger è in scadenza di contratto con il Chelsea, ma non ha ancora deciso il suo futuro. E intanto aumentano i club interessati al giocatore.

Come riporta Manchester Evening News, infatti, il Manchester United ha incontrato di recente gli agenti del difensore tedesco. Rudiger, dal canto suo, avrebbe messo in stand by la situazione con i Red Devils. Il motivo? L’incertezza sulla qualificazione alla prossima Champions.