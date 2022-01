Manchester United, Rangnick: «Pogba? Non devo convincerlo io a restare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, ha parlato del rinnovo del centrocampista francese Paul Pogba: il punto

Ralf Rangnick ha commentato la situazione di Paul Pogba. Il giocatore andrà in scadenza a giugno con il Manchester United e, ad oggi, non ci sono novità sul suo rinnovo. Ecco le sue parole riportate da Adnkronos.

RINNOVO POGBA – «Prima di un possibile confronto sul prolungamento Paul ha bisogno di rimettersi in forma. Abbiamo parlato di persona quando è tornato da Dubai, in questo momento è tutto nelle sue mani. Non devo convincerlo io a restare».