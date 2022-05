Manchester United, Ronaldo rimane anche senza Champions?

Molti big del Manchester United sono con la valigia in mano pronti a lasciare i Red Devils in estate: tra questi però non ci sarebbe CR7

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Erik ten Hag avrebbe espresso parere favorevole alla sua permanenza e vorrebbe costruire la sua squadra intorno a CR7. Se dovesse rimanere, Ronaldo dovrebbe affrontare l’anomalia di una stagione senza Champions League