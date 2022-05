Pogba, futuro confidato agli amici: il PSG sarà il suo prossimo club

Pogba, futuro già deciso: il centrocampista dello United lo ha confidato alle persone più vicine. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Paul Pogba sarebbe sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Il calciatore avrebbe confidato alle persone a più vicine la sua decisione per la prossima stagione. A riportarlo è sportface.it.

Il francese è in scadenza con il Manchester United e, salvo sorpresa, lascerà la Premier League a parametro zero al termine della stagione. Su di lui ci sono anche la Juventus e il Barcellona, ma il PSG sembra al momento in prima fila nelle preferenze del centrocampista.