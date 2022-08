Manchester United, salta lo scambio Maguire-Pulisic col Chelsea: il motivo

Salta lo scambio tra il Manchester United e il Chelsea per portare Maguire a Londra e Pulisic ai Red Devils

In Premier League si vocifera di uno scambio tra il Manchester United e il Chelsea per portare Maguire a Londra e Pulisic a Old Trafford, quest’ultimo richiesto da Ten Hag come rinforzo per l’attacco.

Come riportato dal The Sun, però, i Red Devils avrebbero deciso di togliere il proprio capitano dal mercato facendo così saltare la trattativa.