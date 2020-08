Il Manchester United è vicinissimo a Donny van de Beek: il centrocampista classe ’97 lascerà l’Ajax per trasferirsi in Premier League

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con Donny van de Beek. Il centrocampista olandese ha detto sì alla proposta di contratto dei Red Devils fino al 2025.

Come riportato da Sky Sport, il classe ’97 saluterà definitivamente l’Ajax per tentare una nuova esperienza in Premier League.