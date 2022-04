Manchester United: Ten Hag arriva anche senza clausola rescissoria?

Il Manchester United continua a cercare l’allenatore olandese dell’Ajax. I rapporti tra le due parti danno fiducia agli inglesi

Il Manchester United è sempre più vicino all’ingaggio di Ten Hag, l’allenatore dell’Ajax. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, i rapporti tra le parti sono ottimi e questo potrebbe permettere ai Red Devils di arrivare all’allenatore senza pagare la clausola rescissoria all’Ajax.

La squadra olandese intanto, in vista della partita con il PSV valida per la coppa d’Olanda, ha bandito i giornalisti inglesi dalla sala stampa, per evitare le ovvie domande sul passaggio del loro allenatore al Manchester United.