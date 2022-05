Manchester United, l’arrivo di Ten Hag cambia gli scenari del mercato

L’arrivo di Ten Hag al Manchester United potrebbe cambiare gli scenari del mercato dei Red Devils

Il Manchester United con l’arrivo di Ten Hag in panchina nella prossima stagione potrebbe cambiare le idee di mercato.

La filosofia dell’ormai ex Ajax è quella di una squadra giovane e propositiva. Ecco, dunque, che i nomi di Lingard e Rashford potrebbero tornare utili alla squadra per la prossima stagione. Lo riporta il The Sun.