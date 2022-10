Manchester United, Ten Hag: «Cristiano Ronaldo fuori per rispetto»

La spiegazione di Ten Hag sulla decisione di tenere fuori Cristiano Ronaldo nel derby con il City: «Rispetto per la sua carriera»

Erik Ten Hag ha parlato in seguito alla clamorosa sconfitta contro il Manchester City per il suo United. Di seguito le parole a Sky Sport UK, anche sulla decisione di lasciare Cristiano Ronaldo in panchina.

SCONFITTA – «Non mi è piaciuto l’atteggiamento in campo, immaginavo una squadra diversa. Ai ragazzi manca fiducia, oggi sono scesi in campo senza voglia di lottare. Questo è ovviamente un problema, voglio che la squadra capisca cosa possiamo diventare».

PARAGONE CON IL BRENTFORD – «Non è paragonabile al ko contro il Brentford, dove non siamo neppure scesi in campo. Contro il City i ragazzi non hanno vinto neppure in contrasto, arrivando sempre in ritardo sulle seconde palle. Siamo una squadra indisciplinata e questo è inaccettabile. La prima cosa che deve cambiare è la mentalità, poi l’atteggiamento. Mi auguro di poter imparare dagli errori».

CR7 – «Ho troppo rispetto per la sua carriera, non mi sembrava corretto mandarlo in campo».