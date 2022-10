Manchester City show: Cristiano Ronaldo assiste in panchina

Cristiano Ronaldo è stato per tutti i 90′ del Derby di Manchester in panchina: la giornata nera del portoghese

Pomeriggio nerissimo per il Manchester United, strapazzato per 6-3 dal Manchester City con le triplette di Haaland e Foden. E nella giornata negativa, scoppia l’ennesimo caso Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è rimasto seduto in panchina per l’intera durata del match. I cinque cambi operati da Ten Hag, infatti, non hanno previsto l’ingresso sul terreno di gioco.