Critiche a Cristiano Ronaldo, la risposta della sorella

La sorella di Cristiano Ronaldo risponde alle numerose critiche al fratello: «Portoghesi sono meschini, spietati, stupidi e ingrati»

Cristiano Ronaldo è finito nel mirino delle critiche da parte di tifosi e media portoghesi dopo la sconfitta contro la Spagna. Alle critiche ha risposto Katia Aveiro, sorella di CR7, con un durissimo post sui social.

«Bisogna dare una mano a chi ha sempre dato la sua per il Portogallo. Ma i portoghesi sono meschini, spietati, stupidi e ingrati. C’è chi dà una mano da sempre e continua a farlo. Cristiano Ronaldo era ed è semplicemente il miglior giocatore del mondo. Ha la sua famiglia e coloro che lo amano al suo fianco. Saranno sempre al suo fianco, qualunque cosa accada. Non mi sorprende tutto ciò: i portoghesi sputano nel piatto in cui mangiano, è sempre stato così. Saremo sempre con te, mio re. Stai tranquillo».