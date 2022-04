Manchester United, Ten Hag favorito per la panchina. Ma non convince tutti

Erik Ten Hag sarebbe il favorito per sedersi sulla panchina del Manchester United per la prossima stagione. Ma ci sono ancora dubbi

Come riferito dal Telegraph, Erik Ten Hag è al momento il nome più caldo per ricoprire il ruolo di allenatore del Manchester United a partire dalla prossima stagione.

L’olandese avrebbe già sostenuto un colloquio con i dirigenti, ma non avrebbe convinto tutti. Per questo sarebbe in programma una seconda turnazione di incontri con altri profili prima di decidere.