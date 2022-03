Manchester United Tottenham, ultima chiamata per la Champions League

Ultima chiamata per la Champions League è la sfida tra Manchester United e Tottenham in Premier League: Rangnick contro Conte

Oggi in Premier League andrà in scena l’attesissima sfida tra Manchester United e Tottenham. Rangnick e Conte si giocano il futuro in Champions League e per entrambe le squadre è l’ultima chiamata.

Partita dall’esito non scontato, difficile da decifrare visto il rendimento altalenante delle due squadre in questo ultimo periodo. I Red Devils dovranno fare i conti anche con uno spogliatoio non proprio coeso, mentre Conte sta cercando di dare continuità alla sua squadra.