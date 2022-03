Rangnick sul caso Ronaldo: «Se è felice? A me interessa un’altra cosa». Le parole del tecnico del Manchester United

Ralf Rangnick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importantissimo match tra Manchester United e Tottenham. Il tecnico dei Red Devils ha affrontato così il tema Ronaldo.

Le sue parole: «Cristiano Ronaldo ha ripreso ad allenarsi ieri. Si è allenato per tutta la seduta e mi aspetto che si alleni anche oggi. Si è allenato bene, come il resto del gruppo, quindi penso che possa essere disponibile per domani. Non gli ho chiesto se è felice in questo club. Per me è importante che sia di nuovo in forma, e ieri ha ripreso ad allenarsi. Non ha senso guardare indietro a ciò che è successo negli ultimi sei o sette giorni. È importante ciò che sta accadendo oggi e domani. Per me, non ha affatto senso rivivere tutto questo di nuovo».