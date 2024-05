Napoli Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Maradona, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo stadio Maradona, Napoli e Bologna si sfideranno per la 36esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Termina una prima frazione shock per il Napoli che in dodici minuti prima subisce il gol da Ndoye, abile a svettare di testa su Di Lorenzo, e successivamente il raddoppio da parte di Posch, entrambi alla prima rete stagionale in Serie A. A metà primo tempo chance per il Napoli che però sbaglia il rigore con Politano, bravo Ravaglia a parare.

SECONDO TEMPO

I partenopei calciano 10 volte nella ripresa, impegnando pericolosamente Ravaglia soprattutto con un diagonale di Osimhen in angolo. Per il resto ottima gestione del risultato da parte del Bologna che mette così a referto una vittoria d’importanza capitale per la Champions League.