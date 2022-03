Conte: «Io allo United? Sono molto felice al Tottenham». Le parole del tecnico degli Spurs

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro il Manchester United.

Le sue parole: «Ho firmato per il Tottenham perché in quel momento ho trovato una situazione molto buona per me. Mi è piaciuta l’idea di lavorare in un club moderno, che ha uno stadio e un centro sportivo fantastici, con il grande compito di fare qualcosa di importante. Per questo motivo sono venuto qui al Tottenham, sono molto concentrato sul lavoro da fare qui. Le voci sullo United? Non ho letto niente, ora il presente si chiama Tottenham, sono contento di lavorare con questi giocatori. Dobbiamo cercare di migliorare e alzare il nostro livello».