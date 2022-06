Manchester United, trattativa ufficiale per De Jong: assalto all’olandese

Il Manchester United pronto ad avviare una trattativa ufficiale per Frenkie De Jong. Assalto pronto al regista olandese

De Jong potrebbe lasciare il Barcellona nei prossimi mesi di calciomercato.

Stando a quanto riferito da Sport, infatti, nei prossimi giorni il Manchester United avvierà una trattativa ufficiale con i blaugrana. Il Barcellona non vorrebbe cedere l’ex Ajax, ma in caso di un’offerta allettante difficilmente, con una situazione finanziaria non eccelsa, si potrebbe rifiutare.