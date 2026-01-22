Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista

Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e le parole centrocampista brasiliano

Il Manchester United ha sciolto definitivamente le riserve sul futuro della propria mediana: Casemiro lascerà i Red Devils al termine dell’attuale stagione sportiva. Attraverso un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore, il club inglese ha confermato che il contratto del centrocampista brasiliano, in scadenza naturale il prossimo giugno, non verrà rinnovato. Si avvia così alla conclusione, dopo quattro anni intensi, l’avventura in Premier League del classe 1992, approdato a Manchester nell’estate del 2022 dopo aver scritto pagine indelebili di storia con la maglia del Real Madrid.

La società di Old Trafford ha già pianificato il doveroso tributo per onorare la carriera del cinque volte vincitore della Champions League. L’omaggio solenne andrà in scena in occasione dell’ultima gara casalinga della stagione, prevista contro il Nottingham Forest, momento in cui il “Teatro dei Sogni” potrà salutare per l’ultima volta il suo numero 18.

Nel frattempo, Casemiro ha voluto inviare un messaggio d’amore all’ambiente mancuniano attraverso i canali ufficiali della squadra. L’esperto incontrista ha sottolineato come porterà i colori dello United nel cuore per tutta la vita, ricordando l’emozione provata fin dal primo giorno e il legame speciale instaurato con la tifoseria. Tuttavia, il giocatore ha precisato che non è ancora il tempo dei saluti definitivi: mancano ancora quattro mesi al termine delle ostilità e l’attenzione resta massima. Casemiro ha garantito dedizione totale per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi prefissati prima di chiudere la valigia.

LE PAROLE DI CASEMIRO – «Porterò il Manchester United con me per tutta la vita. Fin dal primo giorno in cui ho messo piede in questo splendido stadio, ho sentito la passione dell’Old Trafford e l’amore che ora condivido con i nostri tifosi per questo club speciale. Non è il momento di dire addio; ci sono molti altri ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; la mia completa attenzione, come sempre, resterà rivolta a dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo».

