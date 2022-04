Manchester United, ultimo tentativo per Pogba: non si molla per il rinnovo

Il Manchester United non molla la presa e ci crede ancora: in arrivo una nuova super offerta per il rinnovo di Pogba

Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere ancora al Manchester United, o almeno così sperano i Red Devils, che hanno iniziato a programmare le prossime mosse per provare a convincere il centrocampista.

Secondo quanto riportato dal The Sun sarebbe in arrivo un ultimo tentativo per il rinnovo del francese, che ha già detto no a diverse proposte. Una volta definita la questione panchina la dirigenza metterà sul piatto una nuova offerta per provare a strappare il sì di del giocatore.