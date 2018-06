Mancini: «Insigne capitano? Spero festeggi con qualche gol»

Le parole di Roberto Mancini, neo commissario tecnico dell’Italia, a pochi minuti dall’amichevole con l’Olanda

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’amichevole tra Italia e Olanda (Segui la cronaca in diretta live), il neo commissario tecnico degli azzurri, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: «Insigne capitano? E’ una serata speciale per lui, non molti giocatori riescono ad indossare la fascia di capitano al proprio compleanno. Spero possa portargli fortuna e che riesca a segnare qualche gol per festeggiare».

Il ct ha poi continuato: «Stasera dobbiamo giocare per attaccare e vincere, anche se ciò vuol dire correre qualche rischio nelle retrovie, così come abbiamo fatto contro la Francia. Naturalmente al momento commettiamo ancora degli errori, però l’approccio è stato quello giusto».