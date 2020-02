Mancini sul derby: «Bel derby. Ho visto tre giocatori interessanti per l’Italia»

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il derby tra Inter e Milan

Non poteva di certo mancare. Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, era presente a San Siro per la sfida tra nerazzurri e rossoneri. In serata è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport per analizzare la stracittadina: «È stato veramente un bel derby. Stasera ho visto tre giocatori interessanti per la nazionale. Dopo tanti anni è davvero bello avere una serie A così tirata, penso che possa far bene anche ai ragazzi della Nazionale».

DERBY – «Il Milan ha giocato molto bene nel primo tempo ed ha concesso solo una ripartenza a Lukaku. Nella ripresa il gol preso a freddo ha messo un po’ paura e l’Inter ha capito che c’erano le possibilità per recuperare. I nerazzurri poi sul 2-2 sono diventati devastanti».