Mario Mandzukic è atterrato a Milano: l’attaccante croato sarà il nuovo rinforzo per Stefano Pioli nel mercato invernale – VIDEO

Mario Mandzukic è tornato in Italia: il centravanti croato è atterrato alle ore 19.30 da Linate Prime e si è spostato in un noto albergo del centro di Milano dove pernotterà in attesa di effettuare le visite mediche nella mattinata di domani.

I DETTAGLI SU MILANNEWS24