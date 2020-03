Mangala positivo al Coronavirus: «Evitate ogni contatto»

Mangala è uno dei giocatori del Valencia risultati positivi al test per il Coronavirus: il messaggio del difensore francese

Eliaquim Mangala ha annunciato di essere uno dei calciatori del Valencia risultati positivi al test per il Coronavirus. Ecco l’annuncio del giocatore.

«Ho saputo oggi di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Mi sento bene e non ho sintomi riconducibili al virus. Mi sono comunque rinchiuso in casa e separato dalla mia famiglia. Ho appreso che possiamo essere portatori del virus anche se non ne manifestiamo i sintomi: ecco perché raccomando a chiunque di seguire le misure di confinamento e di evitare il più possibile contatti con altre persone, anche se vi sentite bene».