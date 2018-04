Manolas su Salah: «Grande amico, ma lo fermeremo»

Il difensore greco della Roma, Kostas Manolas, ha parlato così di Mohamed Salah, ex compagno in giallorosso ora al Liverpool

Kostas Manolas, difensore della Roma, a poche ore dall’importantissima sfida di Champions League contro il Liverpool, ha parlato al sito ufficiale dell’UEFA di Mohamed Salah, attaccante egiziano suo ex compagno in giallorosso ora tra gli uomini di Jurgen Klopp.

Queste le parole del giocatore greco: «Si tratta di un calciatore straordinario e di un grande amico. Ci sentiamo spesso al telefono e gli ho fatto i complimenti per la stagione che sta giocando. Detto ciò, questa sera faremo del nostro meglio per neutralizzare lui, così come gli altri giocatori del Liverpool. Non capita tutti i giorni di poter disputare una semifinale di Champions, bisognerà dare il massimo».