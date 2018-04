Liverpool-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Liverpool-Roma, andata semifinale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La notte dei grandi sogni per Liverpool e Roma, che accarezzano l’opportunità di disputare la finale di Champions League dopo aver eliminato le più accreditate Manchester City e Barcellona. Contesa che si svilupperà sull’arco di centottanta minuti aperti ad ogni scenario, considerato il carattere di due squadre che prediligono la ricerca degli spazi. Dzeko e compagni vogliono regalare al popolo giallorosso la rivincita della finale persa nel 1984 e la grande chance di giocare un altro atto finale della più ambita competizione per club. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Liverpool–Roma.

Liverpool-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Liverpool-Roma: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Liverpool-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Assenza pesante quella di Emre Can in mediana, composta invece da Chamberlain, Henderson e Milner. Gli esterni bassi del 4-3-3 di Klopp saranno Arnold e Robertson, avanti il solito tridente elevato dalla stella Salah. Il dubbio in casa Roma è relativo all’impiego di Under o Schick: dovesse giocare il primo sarà 3-4-3 con Nainggolan defilato a sinistra, altrimenti spazio al 3-4-1-2 con il belga nel ruolo di trequartista ibrido.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

Roma (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Dzeko, Nainggolan. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Le considerazioni espresse dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp nella conferenza stampa di presentazione del match internazionale: «La rimonta della Roma è stata fantastica. Noi e loro siamo ottimi gruppi, ci siamo entrambi meritati questo risultato anche se né noi né loro siamo abituati a giocare una semifinale. Salah è un professionista e i difensori italiani non sono morbidi, domani capirà che davanti non ha compagni di squadra ma avversari».

Così invece il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco: «Le impressioni del walk around? Già immaginiamo l’atmosfera della partita di domani sera qui ad Anfield, una cosa a cui noi in Italia non siamo abituati. Domani avremo l’affetto dei nostri tifosi al seguito. Bisognerà essere ancora più squadra rispetto al 3-0 con il Barcellona: il Liverpool è diverso da loro per ritmo e intensità. Domani sarà ballottaggio Schick/Under. Potremmo scendere in campo con la difesa a 4 o a 3, ma la cosa più importante è la mentalità che non deve cambiare. La differenza domani la farà la capacità di rimanere corti nelle due fasi di gioco. Mi piace la filosofia di calcio di Klopp, si avvicina alla mia, anche se lui ha dimostrato sicuramente molto più di me. Klopp ha detto che sa dire solo ‘spaghetti’ in italiano? Io in inglese so dire solo ‘hamburger’. Ho l’ambizione di arrivare in finale di Champions League».

Liverpool-Roma: i precedenti del match

Sono cinque i precedenti storici intercorrenti tra Liverpool e Roma, il bilancio racconta di tre vittorie per gli inglesi, un pareggio ed una singola affermazione capitolina. Il precedente illustre è ovviamente incarnato dalla finale dell’allora Coppa dei Campioni 1983-84 allo Stadio Olimpico di Roma: inglesi avanti con Neal, pareggio dei giallorossi con Pruzzo. La lotteria dei calci di rigore premierà il Liverpool, in una notte che gli oramai attempati tifosi giallorossi ricordano ancora con dolore. Dal dischetto sbaglieranno Conti e Graziani. Gli altri precedenti: ottavi di finale della Coppa Uefa2000-01, passaggio del turno che spettò agli inglesi in virtù dello 0-2 inflitto all’Olimpico, non bastò la reazione della Roma in Inghilterra (0-1). Un anno dopo l’ultima doppia sfida tra i due club: Champions League 2001-02, seconda fase a gironi allora prevista nella formula vigente, 0-0 all’Olimpico e 2-0 ad Anfield. Ad accedere alla fase ad eliminazione diretta furono Barcellona e Liverpool, Roma eliminata. Giallorossi che ora potrebbero definire la vendetta totale: prima gli spagnoli nella notte magica di fresca memoria, poi gli inglesi. Tempo al tempo: intanto si affrontano la terza forza della Premier League e la terza/quarta della Serie A. In questo folle scostamento della Champions League dai valori espressi dai campionati di riferimento (anche il Real Madrid è terzo in Liga, soltanto il Bayern delle quattro forze rimaste occupa il primo posto del suo campionato), c’è spazio per i sogni.

Liverpool-Roma: l’arbitro del match

Dirige il giurista Felix Byrch, arbitro classe 1975 ed internazionale Fifa dal 2007. Un precedente stagionale con il Liverpool, in occasione della fase a gironi dell’attuale Champions League: il roboante 3-3 ottenuto sul campo del Siviglia. Nessun precedente con la Roma, ma ce ne sono due con squadre italiane: Byrch ha diretto Napoli-Manchester City (2-4) e Juventus-Tottenham 2-2, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale.

Liverpool-Roma Streaming: dove vederla in tv

Liverpool-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) ed in chiaro su Canale 5. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.