Mantova e Cesena, la festa per la B è pronta

Mantova e Cesena potrebbero festeggiare la promozione in Serie B nei rispettivi match nella giornata di oggi

Potrebbe essere il grande giorno per festeggiare la promozione in Serie B. Oggi Mantova e Cesena possono arrivare alla certezza matematica e dare libero sfogo alla gioia per l’impresa. La condizione è solo una: vincere.

I lombardi devono farlo contro l’Atalanta Under 23: per loro sarebbe il ritorno in Serie B dopo un’assenza di 14 anni. Per il Cesena, che negli ultimi anni ha vissuto anche il fallimento, l’impegno è contro il Pescara nel girone B di Serie C.