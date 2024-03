Mantova in Serie B, stasera è possibile: ecco la combinazione

Il Mantova potrebbe fare il suo ritorno in Serie B già stasera. Tutto dipenderà dal risultato della sfida tra Padova e Pergolettese

Mantova potrebbe festeggiare un storico ritorno in Serie B. I tifosi biancorossi saranno incollati alla tv in questo giovedì sera che potrebbe segnare la promozione in cadetteria già a fine marzo.

Tutto dipenderà da Padova-Pergolettese: se i padroni di casa dovessero perdere, il Mantova sarebbe aritmeticamente in Serie B anche senza giocare. C’è da dire che in questo 2024 il Padova ha perso solo una volta in casa, proprio contro il Mantova.