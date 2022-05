Maradona, la maglia della “Mano de Dios” battuta all’asta per 8,8 milioni: è record

La maglia della “Mano de Dios”, usata da Maradona nei mondiali del 1986, è stata battuta oggi all’asta in cambio di 8,8 milioni

Come annunciato dalla casa d’aste Sotheby’s, la maglia indossata da Diego Maradona in occasione di Argentina-Inghilterra dei mondiali 1986 è stata battuta oggi all’asta in cambio di 8,8 milioni di dollari.

Si tratta di un record per un cimelio sportivo, segno di come lo storico numero 10 argentino non sia mai stato dimenticato dagli appassionati del calcio.