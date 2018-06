Maradona contro Sampaoli: «Argentina senza schemi!»

Diego Armando Maradona ha attaccato il commissario tecnico dell’Argentina, Jorge Sampaoli, dopo il pareggio con l’Islanda

Nel match d’esordio al Mondiale, l’Argentina non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro l’Islanda, anche a causa di un rigore sbagliato da Lionel Messi. Per Diego Armando Maradona, però, il colpevole del pareggio non è l’attaccante del Barcellona, bensì l’allenatore dell’albiceleste Jorge Sampaoli.

Il Pibe de Oro, durante la trasmissione De La Mano del Diez, ha attaccato così il commissario tecnico: «Se va avanti così non riuscirà a rimettere in piedi l’Argentina. Non sono i giocatori i responsabili, ma la squadra non ha alcuno schema, è davvero una vergogna».