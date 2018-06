Maradona non ci sta: «La Croazia non è il Brasile»

Lo storico numero 10 dell’Argentina Diego Armando Maradona ha commentato la sconfitta della propria nazionale contro la Croazia ai Mondiali di Russia

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Croazia, l’ex numero 10 dell’Argentina, Diego Armando Maradona, ha parlato a Telesur della debacle albiceleste: «Provo una rabbia indescrivibile, perché chi ha vestito quella maglia anche solo per una volta, non può vederla martoriata da una nazionale come quella croata: non si tratta della Germania, del Brasile, dell’Olanda o della Spagna».

Il Pibe de Oro continua: «La colpa è tutta del presidente della Federazione, nell’Afa ci sono persone che non capiscono nulla di calcio. Sampaoli? Si diceva che avrebbe risolto tutto con i droni, i computer ed uno staff composto da 14 persone. La verità, però, è che non abbiamo un gioco e non sappiamo difendere. Messi? Ha giocato come poteva, non può essere lui a risolvere tutti i problemi».