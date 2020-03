Il tecnico del Cagliari Maran è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa contro la Roma – VIDEO

Non è bastato il cuore al Cagliari per fermare una Roma in netta ripresa dopo il successo conquistato in Europa League contro il Gent.

Il tecnico rossoblù Rolando Maran è intervenuto in conferenza stampa per commentare il periodo negativo attraversato dalla propria squadra: «C’è profonda delusione, siamo stati troppo fragili».