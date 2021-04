Marani: «Scudetto? È partito il Conte alla rovescia, Juve dispersa»

Matteo Marani sulle pagine di Tuttosport ha commentato la 29ª giornata di Serie A dando ampio risalto alla vittoria dell’Inter

«A tre quarti di campionato, l’Inter ha in tasca tre quarti di scudetto. Più 8 sul Milan, con la gara da recuperare contro il Sassuolo, e più 12 sulla Juve, ormai dispersa. Da dieci anni i nerazzurri non vivevano una Pasqua così bella. A allargare i meriti dell’Inter – enormi visti i 9 successi di fila – ci sono i demeriti della concorrenza. Più si annuncia la reazione delle inseguitrici, più la sola affamata risulta la squadra di Conte. È curioso che proprio a Conte e a Marotta, i principali fautori del decennio bianconero, tocchi mettere fine al dominio bianconero, due anni fa semplicemente impensabile. L’Inter ha la convinzione che alle rivali più insidiose, in ordine di classifica Milan e Juve, sta mancando. Conte? Qualcuno dirà che lo pagano bene per fare questo. Ma l’obiettivo dell’Inter era vincere lo scudetto e ora è iniziato il conto alla rovescia. Anzi il Conte alla rovescia. Se vincerà, Antonio ricordi di mandare un biglietto di ringraziamento alla Juventus per essersi cancellata “stupidamente” e da sola dalla corsa scudetto. Ha 13 punti in meno di un anno fa, l’Inter 7 in più. Tutto qua.