Marc Pubill, chi è il nuovo obiettivo del Milan per la fascia destra: un treno da 191 cm

Marc Pubill, chi è il nuovo obiettivo del Milan per coprire la fascia destra. I rossoneri puntano sul terzino spagnolo dell’Almería

La caccia a un nuovo padrone per la fascia destra è una delle priorità assolute del mercato del Milan. Tra i tanti profili valutati, nelle ultime ore ne è emerso uno che, per caratteristiche fisiche e tecniche, sembra aver convinto la dirigenza e lo staff tecnico: si tratta di Marc Pubill, talentuoso esterno spagnolo classe 2003, reduce da una stagione da protagonista con la maglia dell’Almería. I rossoneri avrebbero individuato in lui l’interprete ideale per portare potenza, spinta e centimetri alla corsia difensiva, e la trattativa per portarlo in Serie A è entrata nel vivo.

Alto 191 centimetri, Pubill non è il classico terzino, ma un vero e proprio “treno” sulla corsia di destra. La sua caratteristica principale è una straripanza fisica non comune, che gli permette di dominare la fascia per tutti i novanta minuti, garantendo una spinta offensiva costante. Più ala aggiunta che difensore puro, ama proiettarsi in avanti, puntare l’uomo e arrivare sul fondo per il cross. L’ultima stagione ne ha certificato la crescita esponenziale anche in termini di efficacia: con l’Almería ha collezionato 40 presenze, mettendo a referto 1 gol e ben 5 assist, numeri che testimoniano la sua capacità di essere un fattore decisivo negli ultimi trenta metri. La sua abilità nel creare superiorità numerica è la qualità che più ha impressionato gli osservatori del Milan.

L’annata 2024-25 è stata quella della sua consacrazione in Liga. Nonostante la sua squadra abbia lottato per la salvezza, Pubill è stato una delle poche, costanti note liete, offrendo prestazioni di altissimo livello anche contro avversari del calibro di Real Madrid e Barcellona. Proprio queste partite hanno attirato su di lui l’interesse dei top club. Il Milan è convinto che il suo potenziale sia enorme, specialmente sotto la guida di un allenatore che possa affinarne le lacune in fase difensiva, l’aspetto del suo gioco dove ha maggiori margini di miglioramento. L‘Almería lo valuta circa 15 milioni di euro. I rossoneri sono pronti a investire, ma devono guardarsi dalla concorrenza dello stesso Barcellona, che lo segue da vicino.