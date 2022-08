Colpo di scena Marcelo: medita l’addio al calcio. L’esterno brasiliano potrebbe anche appendere gli scarpini al chiodo

Marcelo dopo l’addio al Real Madrid non ha ancora trovato squadra. Il brasiliano ha avuto offerte dalla Turchia, ma vorrebbe restare in Spagna, e magari in zona Madrid. Perché nella cantera dei blancos gioca suo figlio Enzo, che promette bene.

Per questo il laterale che ha fatto dimenticare Roberto Carlos finora non ha trovato nulla di suo gusto, e potrebbe persino lasciare, un’ipotesi ancora non ufficiale ma nell’aria madrilena.