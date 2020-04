Marchegiani: «Higuain unico. La Juventus perderebbe molto»

L’ex portiere Marchegiani ha detto la sua sulla situazione legata all’attaccante Higuain della Juventus

L’ex portiere Luca Marchegiani ha espresso le proprie considerazioni in merito alla situazione legata a Gonzalo Higuain: «La Juventus perderebbe molto, è unico per le qualità che ha. Ha avuto il suo peso nel campionato della Juve e nella gestione delle varie partite».

«Serie A? Non mi sento di fare previsioni. Per quella che è stata la mia esperienza in passato, il ritiro era più difficile quando c’era una situazione di pressione. Nel momento in cui si lotta per lo Scudetto, si sta insieme con più entusiasmo e più passione», ha concluso Marchegiani ai microfoni di Sky Sport.