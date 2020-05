Marchisio: «Serie A deve ripartire. Balotelli? Ottima reazione»

L’ex centrocampista Claudio Marchisio ha parlato della ripresa della Serie A e della diatriba tra Chiellini e Balotelli

Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di Radio24: «Serie A? In qualsiasi modo bisognerà ripartire per forza, altrimenti succederà qualcosa di non bello. Vedo una mancanza di fiducia perché alcune cose sono in stand-by. Si vuol far ripartire il calcio a contagio zero, ma questo non potrà essere alla base di nessuna attività. Si è investito tanto nelle terapie intensive, ma il punto è far sì che non si arrivi in questi settori. Ho sentito che anche tante regioni stanno pensando di fare meno tamponi per favorire il turismo. Spero che questo non sia vero».

BALOTELLI – «La cosa più importante è stata l’ottima reazione di Mario. Conosco bene Chiellini, ha raccontato varie cose della sua carriera. Io ho apprezzato la giusta reazione di Balotelli, che dà un senso di maturità da parte sua», ha concluso l’ex centrocampista della Juventus.