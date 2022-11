Marelli sul rosso di Magnani: «Decisione forzata»

Le parole di Luca Marelli sul rosso di Magnani in Monza-Verona: «Non sono d’accordo, non ci sono i presupposti per il rosso»

Intervenuto nel post partita di Monza Verona, l’ex arbitro Luca Marelli, ha commentato l’espulsione di Magnani da parte dell’arbitro Cosso. Di seguito le sue parole a DAZN.

«Cosso fischia la punizione e poi il giallo. Poi interviene il VAR, io non sono per nulla d’accordo per un motivo molto semplice, non ci sono i presupposti per il rosso. La posizione del pallone è andato via molto lontano e il portiere pare in anticipo. La revisione del VAR è stata decisamente forzata».