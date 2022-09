Mario Rui: «Mondiale? Vi svelo qual è il mio vero obiettivo»

Mario Rui, terzino portoghese, ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro: le dichiarazioni dell’esterno

Mario Rui, dopo la vittoria del Portogallo sulla Repubblica Ceca, ha parlato a SportTV.

LE PAROLE – «Non penso a livello individuale, ragiono di squadra, non era solo la convocazione il mio obiettivo. Sono felice di aver aiutato la nazionale, per me è sempre un piacere e un orgoglio. Rappresentare la nazione per me è il coronamento di un sogno. Sono felice di esserci tornato, ma dispiace per l’infortunio di Guerreiro».