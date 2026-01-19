Marocco, Brahim Diaz rompe il silenzio: «La mia anima soffre. Ho sognato questo titolo. Grazie a tutto l’amore che mi avete dato»

Marocco, Brahim Diaz svela: «La mia anima soffre. Ho sognato questo titolo. Grazie a tutto l’amore che mi avete dato»

Dopo il caos seguito al rigore fallito in Coppa d’Africa, il giocatore marocchino ed ex Real Madrid e Milan, Brahim Diaz, rompe il silenzio sui social e ci mette la faccia: ecco il suo messaggio:

PAROLE – «La mia anima soffre. Ho sognato questo titolo grazie a tutto l’amore che mi avete dato, ogni messaggio, ogni gesto di sostegno che mi ha fatto sentire che non ero solo. Ho combattuto con tutto ciò che avevo, con il cuore più di ogni altra cosa.

Ieri ho fallito e me ne assumo tutta la responsabilità. Chiedo scusa dal profondo del cuore.

Per me sarà difficile riprendermi, perché questa ferita non guarisce facilmente… ma ci proverò. Non per me stesso, ma per tutti coloro che hanno creduto in me e per tutti quelli che hanno sofferto insieme a me.

Continuerò ad andare avanti finché un giorno non riuscirò a restituirvi tutto questo amore e diventare un motivo d’orgoglio per il mio popolo marocchino.»

